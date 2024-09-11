Расчеты Балтфлота провели электронные пуски ракет «Оникс» по целям

В рамках стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Океан-2024» военнослужащие берегового ракетного соединения Балтийской военно-морской базы отработали электронные пуски противокорабельных ракет «Оникс» по целям, имитирующим группировку кораблей условного противника, и нанесли удары по критически важным береговым объектам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии