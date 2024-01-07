Прибывшие по заказу Шойгу в Россию "игрушки" из Северной Кореи и Ирана стали ещё тяжелее

alexandr_komanmailru Комиссаров Александр

Мужики! Северная Корея имеет САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПОДВОДНЫЙ флот в МИРЕ!!! 90 ПЛ. Америка 70, Россия 60. Они поставили уже 1 миллион снарядов из своего НЗ хранения калибром 152 мм. Поэтому перед наступлением (пусть на 500 метров) наши войска делают ОГНЕННЫЙ ШКВАЛ, потом Солнцепёки баристическими снарядами разрывают лёгкие ударной волной даже у мышей и 4500 градусов нового напалма в их ракетах. А потом наши войска занимают ещё "тёпленькие" траншеи без НИКОГО!!!