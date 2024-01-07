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  • Бобкина Татьяна
    Никита Хрущев обгадил все, что сделано было Советским народом во главе со Сталиным  и смертельно боялся, что вскроятс...За что убили Берию
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    👍👍👍👍👍👍Почему врачей-миг...

Прибывшие по заказу Шойгу в Россию "игрушки" из Северной Кореи и Ирана стали ещё тяжелее

Прибывшие по заказу Шойгу в Россию "игрушки" из Северной Кореи и Ирана стали ещё тяжелее

Америка снова в шоке! У неё это принято вообще в последнее время… Она пишет о том, что Северная Корея и Иран массово поставляют оружие в Россию, причём оружие серьёзное: от артиллерийских систем и беспилотников теперь уже перешли к ракетным системам.

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Комментарии
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ВН
Валерий Никитин
Иран и Корея наследники великих цивилизаций
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10 час.
alexandr_komanmailru Комиссаров Александр
Мужики! Северная Корея имеет САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПОДВОДНЫЙ флот в МИРЕ!!! 90 ПЛ. Америка 70, Россия 60. Они поставили уже 1 миллион снарядов из своего НЗ хранения калибром 152 мм. Поэтому перед наступлением (пусть на 500 метров) наши войска делают ОГНЕННЫЙ ШКВАЛ, потом Солнцепёки баристическими снарядами разрывают лёгкие ударной волной даже у мышей и 4500 градусов нового напалма в их ракетах. А потом наши войска занимают ещё &quot;тёпленькие&quot; траншеи без НИКОГО!!!
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8 час.
Андрей ПандовРихтер
Это Кирпиченко маленький, а наши кирпичи для западных морд в самый раз
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7 час.

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