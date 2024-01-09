Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 740 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Николаев
    69!  Может откроют "зелёный коридор", вернее "голубой" во Францию для своих единоверцев, т.е. для участников наших "г...«Голубой вагон» п...
  • Александр Рожков
    Мы уничтожаем обманутых человеческими отбросами, русских....Человеческие отбр...
  • Александр Рожков
    Всего то? Это надо провести повсеместно и, кроме того, призвать к ответу всех, кто развел весть этот бардак.... Надею...По решению Путина...

"Очередное нападение на участника СВО, на гражданке", - глава СКР Бастрыкин взял дело на контроль

"Очередное нападение на участника СВО, на гражданке", - глава СКР Бастрыкин взял дело на контроль

Politiki.net Регулярно пишу - пока правительство не пойдет на встречу обществу, и продолжит охранять права отщепенцев, в России, преступления совершенные на бытовой почве так и будут превалировать в криминальных сводках.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх