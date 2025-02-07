Зачем олени водят «хороводы». Сотни тел мчатся по кругу

У природы есть свои загадки, а у животных — инстинкты, которые подчас не поддаются объяснению. Взять, например, оленей: несмотря на то, что они были одомашнены очень давно, странные дикие повадки у них сохранились.
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