Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Светлый
    пусть фон дер Ляйн продаст свои прокладки и Европа согреется мгновенноА кто поможет Евр...
  • Абай Ережепов
    если, что пастухи уже не раз грели руки у костра в  москвеПрезидент Казахст...
  • Владимир
    АстанинскойПрезидент Казахст...

Надёжный оплот России – Военно-морской флот отмечает годовщину основания

Надёжный оплот России – Военно-морской флот отмечает годовщину основания

Современный военно-морской флот России ведёт своё начало со времён правления Петра Великого. Пётр I, который стремился к выходу к незамерзающим морям (Балтийскому и Чёрному), прекрасно понимал важность для любой державы иметь свой военный флот.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх