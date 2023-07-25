Парк благоустроят за 71 миллион рублей в Оловянной

Парк «Оловянный сад» в посёлке Оловянная планируют благоустроить в 2024-2025 годах за 71 миллион рублей, сообщает Департамент по развитию муниципальных образований Забайкальского края.
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