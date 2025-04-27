В Свердловскую область возвращается мокрый снег и гололед

Спасатели предупредили жителей Свердловской области о приближающейся непогоде. Завтра, 28 апреля, в отдельных районах ожидается очень сильный дождь, смешанный с мокрым снегом, вероятны гололедные явления.
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