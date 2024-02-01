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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Отомстить президенту Эквадора сможет каждый россиянин

Президент Эквадора Даниэль Нобоа не внял предостережениям Москвы и не отказался от сделки с США по передаче им российской военной техники.

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Комментарии
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Сергей Египко
А просто запретить ввоз бананов не судьба? Ах да, пострадают отечественные бизнесмены...
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9 час.
Алексей Павлов
За подлянку надо вдарить по бананасам! И другим будет не повадно! А без них переживём! Не предмет первой необходимости!
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7 час.
ВД
Вовладар Даров
Вот так корешок!
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2 мин.

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