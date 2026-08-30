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ТАСС

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Песков: саммит Путин - Трамп - Зеленский возможен только в конце переговоров

Песков: саммит Путин - Трамп - Зеленский возможен только в конце переговоров

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Саммит Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского возможен только для фиксации договоренностей, достижение которых является очень сложным процессом, а не "примитивной сделкой".

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