Поссориться хотите? Апти Алаудинов обратился к абхазам

Командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов прокомментировал действия абхазской оппозиции, которая пытается героизировать Шамиля Басаева.
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