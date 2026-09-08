Записки из мира цифр: когда баланс сходится, а смысл — нет

Иногда кажется, что вся жизнь бухгалтера — это бесконечная попытка свести дебет с кредитом. Но настоящая ирония кроется не в расхождениях, а в тех моментах, когда всё идеально сошлось, только вот объяснить, как это произошло, не может никто.