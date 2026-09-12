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Zero Hedge

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No Secretary Bessent, We Aren't Magically Growing Our Way Out Of Debt

No Secretary Bessent, We Aren't Magically Growing Our Way Out Of Debt

No Secretary Bessent, We Aren't Magically Growing Our Way Out Of Debt Authored by Vincent Cook via The Mises Institute, As the official federal debt hit the $40 trillion mark and attracted a lot of negative publicity, Treasury Secretary Scott Bessent tried to reassure CNBC's Sara Eisen in an August 20 interview that there is nothing to worry about: Well, yes, I mean, look, Sara, there's nothing magic about the $40 trillion number.

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