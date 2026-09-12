No Secretary Bessent, We Aren't Magically Growing Our Way Out Of Debt Authored by Vincent Cook via The Mises Institute, As the official federal debt hit the $40 trillion mark and attracted a lot of negative publicity, Treasury Secretary Scott Bessent tried to reassure CNBC's Sara Eisen in an August 20 interview that there is nothing to worry about: Well, yes, I mean, look, Sara, there's nothing magic about the $40 trillion number.
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