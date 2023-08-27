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Указ подписан. Новая льгота вводится для пенсионеров 1966 года рождения и старше

Указ подписан. Новая льгота вводится для пенсионеров 1966 года рождения и старше

Пенсионерам рассказали о новой льготе, которую будут оформлять по возрасту. Рассчитывать на новую возможность можно будет гражданам от 1966 года рождения и старше.

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