Риелтор Барсуков рассказал о нюансах покупки квартиры на торгах

Эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков рассказал, что покупателю, который хотел бы приобрести объект недвижимости на торгах, нужно ознакомиться с процедурой и внимательно изучить информацию о лотах.
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