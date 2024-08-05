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Царьград

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У переданных Украине F-16 найден серьёзный изъян: Американский политолог озвучил тревожные новости для Зеленского

У переданных Украине F-16 найден серьёзный изъян: Американский политолог озвучил тревожные новости для Зеленского

Американский политолог Марк Слебода озвучил тревожные новости для Зеленского. Он заявил, что у переданных Украине самолётов F-16 найден серьёзный изъян, который ограничит боеспособность ВСУ.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иваныч
Так то и были те самые звуки черной дыры- Зеленского!
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