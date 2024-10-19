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В CNN узнали о том, как на самом деле был убит лидер ХАМАС Синвар

В CNN узнали о том, как на самом деле был убит лидер ХАМАС Синвар

TASS/AP/John Minchillo Главный патологоанатом Национального центра судебной медицины Израиля Чен Кугель, который производил вскрытие тела ликвидированного лидера ХАМАС Яхьи Синвара, заявил CNN, что на самом деле мужчина был убит выстрелом в голову.

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