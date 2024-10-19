В CNN узнали о том, как на самом деле был убит лидер ХАМАС Синвар

TASS/AP/John Minchillo Главный патологоанатом Национального центра судебной медицины Израиля Чен Кугель, который производил вскрытие тела ликвидированного лидера ХАМАС Яхьи Синвара, заявил CNN, что на самом деле мужчина был убит выстрелом в голову.