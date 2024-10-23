В Италии хотят использовать «шоковую терапию» для повышения рождаемости

Глава Итальянского фонда содействия рождаемости Джиджи Де Пало предложил использовать «шоковую терапию» для повышения уровня рождаемости в стране, сейчас в Италии в среднем появляется на свет только 1,14 ребенка на женщину, пишет издание The Times.