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Мировое обозрение

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Физики создали мини-вселенную, где время возникло без внешних часов вместо привычного отсчёта

Физики создали мини-вселенную, где время возникло без внешних часов вместо привычного отсчёта

Время — это не то, что вы думаете. Британские физики из Бирмингемского университета только что экспериментально доказали то, о чем десятилетиями спорили теоретики: стрела времени может быть не внешним фоном, а внутренним свойством самой материи.

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