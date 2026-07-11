Физики создали мини-вселенную, где время возникло без внешних часов вместо привычного отсчёта

Время — это не то, что вы думаете. Британские физики из Бирмингемского университета только что экспериментально доказали то, о чем десятилетиями спорили теоретики: стрела времени может быть не внешним фоном, а внутренним свойством самой материи.
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