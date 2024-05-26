Русские идут: «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах получил фильм «Анора» с Марком Эйдельштейном, Юрой Борисовым и Дарьей Екамасовой

«Золотую пальмовую ветвь» получила «Анора» Шона Бейкера. Фото: REUTERS. Никто не рассчитывал на такой поворот событий, но «Золотую пальмовую ветвь» получила «Анора» Шона Бейкера, американская трагикомедия про русских.
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