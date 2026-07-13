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Регионы России

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Чемпионат мира по футболу 2026 стал драйвером роста турпотока в Египет

Чемпионат мира по футболу 2026 стал драйвером роста турпотока в Египет

Успешное выступление национальной сборной Египта на чемпионате мира по футболу 2026 года превратилось в мощный маркетинговый инструмент, который уже начинает формировать реальный туристический поток в страну.

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