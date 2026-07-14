Экономист Корнеев: финтех маркетплейсов уничтожает классические банки

Ловушка скидок: зачем маркетплейсы открывают собственные банки и чем это грозит экономике.В последнее время крупнейшие торговые онлайн-площадки активно развивают собственные финансовые услуги, выпуская брендовые платежные карты.
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