На выставке «Империя после Петра» в Русском музее покажут бироновский сервиз

Его завезли в Россию в начале XVII века В Русском музее продолжается посвященная периоду борьбы за петровское наследие и культуре той эпохи выставка «Империя после Петра: От Екатерины Первой до Елизаветы Петровны».
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