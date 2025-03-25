Евросоюз превращается в военный блок

Кризисные отношения между Европейским Союзом и Соединёнными Штатами Америки стали серьёзным стимулом для ЕС активизировать свои усилия по укреплению оборонительных возможностей и разработке планов по вооружению Украины.
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