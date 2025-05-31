1 июня - Международный день защиты детей — один из самых старых международных праздников

Международный День защиты детей отмечается во многих странах по всему миру. Этот праздник прежде всего напоминает о защите законных интересов каждого ребенка, о гарантии обеспечения основных прав несовершеннолетних, включая право на жизнь, здоровье, образование, семейное благополучие и защиту от насилия.