Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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1 июня - Международный день защиты детей — один из самых старых международных праздников

1 июня - Международный день защиты детей — один из самых старых международных праздников

Международный День защиты детей отмечается во многих странах по всему миру. Этот праздник прежде всего напоминает о защите законных интересов каждого ребенка, о гарантии обеспечения основных прав несовершеннолетних, включая право на жизнь, здоровье, образование, семейное благополучие и защиту от насилия.

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Людмила Фирстова
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