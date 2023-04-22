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Трамп снова пообещал в случае своей победы на выборах президента США завершить конфликт на Украине

Трамп снова пообещал в случае своей победы на выборах президента США завершить конфликт на Украине

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп снова дал обещание в случае своей победы на выборах в 2024-м завершить конфликт на Украине.

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