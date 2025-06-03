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Глава управления МИД Белоруссии подарил Захаровой топор

Глава управления МИД Белоруссии подарил Захаровой топор

t.me/MariaVladimirovnaZakharova/официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Глава Управления информации и цифровой дипломатии МИД Белоруссии Руслан Варанков подарил официальному представителю Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой топор.

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Комментарии
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GS
Grigorij Smoljakov
Ножовку лучше всего подарил бы
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