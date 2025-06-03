Глава управления МИД Белоруссии подарил Захаровой топор

t.me/MariaVladimirovnaZakharova/официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Глава Управления информации и цифровой дипломатии МИД Белоруссии Руслан Варанков подарил официальному представителю Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой топор.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии