Добрый Мир
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Добрый Мир

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Секретный подарок Путину: Иран решил проблему России

Секретный подарок Путину: Иран решил проблему России

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/globallookpress Вчера 779 прочитали Не успели начаться в Оманском заливе совместные учения русских, иранцев и китайцев, как Урсула фон дер Ляйен и компания уже негодуют.

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Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Хороший пример того, что делают равноправные межгосуд связи в разных областях жизни Ещё бы гражданку Ирана , те все хорошее Ирана в нархоз плане, привить  у нас - и есть что
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22 час.
t
tatyanadavydkina
Американцы сами того не желая своей тупостью сдружили Россию. Иран и Северную Корею. Эта тройка по одному-то не фонтан. а уж вместе ой-ей-ей.......
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18 час.

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