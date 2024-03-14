Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/globallookpress Вчера 779 прочитали Не успели начаться в Оманском заливе совместные учения русских, иранцев и китайцев, как Урсула фон дер Ляйен и компания уже негодуют.
Секретный подарок Путину: Иран решил проблему России
Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Хороший пример того, что делают равноправные межгосуд связи в разных областях жизни Ещё бы гражданку Ирана , те все хорошее Ирана в нархоз плане, привить у нас - и есть что
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22 час.
t
tatyanadavydkina
Американцы сами того не желая своей тупостью сдружили Россию. Иран и Северную Корею. Эта тройка по одному-то не фонтан. а уж вместе ой-ей-ей.......
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18 час.
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