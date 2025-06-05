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Россиянин сжег бывшую жену и ее сыновей в их доме

Россиянин сжег бывшую жену и ее сыновей в их доме

В Новгородской области правоохранители задержали 63-летнего местного жителя, который сжег 65-летнюю бывшую жену и ее сыновей в их доме.

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