Москвичам рассказали о новых трендах экотуризма

На зелёных территориях русской столицы стал активно развиваться экотуризм. Подробнее о том, куда москвичи могут отправиться, рассказали в Департаменте природопользования и охраны окружающей средыВ Москву пришло тепло и потому жители столицы всё чаще задумываются о том, куда можно отправиться на природу.