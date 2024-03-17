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Палец на кнопке: что стоит за тезисами Путина о гипотетической ядерной войне

Палец на кнопке: что стоит за тезисами Путина о гипотетической ядерной войне

Автор: Михаил Токмаков Вряд ли многие предполагали, что так получится, но поднятая недавно западной прессой тема о возможности использования ТЯО в гипотетическом общеевропейском конфликте быстро получила продолжение, и какое! Иностранным газетчикам и экспертам ответил, хоть и не напрямую, сам президент Путин.

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