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Газета.ру

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Тренер Гладилин заявил, что ЦСКА обыграет "Балтику" в первом матче нового сезона

Тренер Гладилин заявил, что ЦСКА обыграет "Балтику" в первом матче нового сезона

Бывший тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин в интервью "Газете.Ru" заявил, что в первом матче нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА окажется сильнее калининградской "Балтики".

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