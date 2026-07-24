Тренер Гладилин заявил, что ЦСКА обыграет "Балтику" в первом матче нового сезона

Бывший тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин в интервью "Газете.Ru" заявил, что в первом матче нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА окажется сильнее калининградской "Балтики".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии