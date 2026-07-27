Останется лишь фасад. Европа сокрушительно проигрывает еще одну войну

На фоне того, что НАТО в Анкаре опять (и правильно) подтвердила, что главной угрозой для безопасности нашего континента остается Россия, а страны Центральной Европы утопают в разных мелочных внутриполитических спорах, часть европейских элит упрочивается во мнении, что мы по уши увязли в другом конфликте — с Китаем.
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