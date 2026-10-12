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От телевидения до собственного журнала: почему Мария Лемешева сделала ставку на российское кино

От телевидения до собственного журнала: почему Мария Лемешева сделала ставку на российское кино

В октябре 2018 года Мария Лемешева вместе с редакцией приняла непростое профессиональное решение: отказаться от знаменитого американского названия The Hollywood Reporter и начать выпускать собственный журнал о кино.

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