Neuralink. Успехи первого пациента. Он смог играть в шахматы

Первый пациент Neuralink с вживленным в мозг чипом научился играть в шахматыКомпания Neuralink, создающая интерфейс мозг-компьютер, одним из основателей которой является Элон Маск, продемонстрировала новаторскую разработку в области нейротехнологий.
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