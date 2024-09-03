Придется оплачивать: в квитанциях ЖКХ появится новая строка с 1 сентября – коснется всех владельцев квартир многоэтажек Ольга БезродняяВ квитанциях ЖКХ скоро появится новая графа, которая позволит гражданам более точно понимать причины начислений и сумму оплаты.