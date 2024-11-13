ЕС изучает вопрос включения РФ в список стран с высоким риском отмывания средств

Еврокомиссия изучает вопрос включения России в европейский список стран с высоким риском отмывания средств и финансирования терроризма, заявила еврокомиссар по вопросам финансовой стабильности и финансовых услуг Мейрид Макгиннесс.
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