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  • Малик Гумеров
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Кривой Рог: киевский режим пытается представить уничтожение офицеров НАТО и наемников убийством мирного населения

Кривой Рог: киевский режим пытается представить уничтожение офицеров НАТО и наемников убийством мирного населения

БлокнотРУ Минобороны РФ сообщило, что по Кривому Рогу был нанесен высокоточный удар ракетой с фугасным зарядом.

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