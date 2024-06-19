Трамп: Байден унижает США на мировой арене, превращая страну в насмешку

Президент Джо Байден унижает Соединенные Штаты на мировой арене, превращая страну в насмешку. Соответствующее заявление, как информирует РИА Новости, сделал бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп, прокомментировавший неловкие ситуации, в которые американский лидер попал за последние дни.