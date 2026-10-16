Как сообщает «Федеральный Бизнес-журнал», на проходившем накануне в столице форуме «Деловой России» в числе прочих обсуждалась тема, актуальная для городов, в которых разливаются реки.
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