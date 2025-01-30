Михаил Мурашко: снижение детской смертности в ДТП на 8% в 2024 году

В 2024 году в России детская смертность в ДТП сократилась более чем на 8%. Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил успешную работу межведомственных служб, а также улучшение реагирования скорой помощи, включая санитарную авиацию, спасшую 112 тысяч жизней за 7 лет.