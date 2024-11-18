Life: сбежавшая из РФ Татулова поселилась в элитном ЖК близ Лиссабона

ВУ

Владимир Уфимцев

Так это что, она - соратница некоего Титова? Который за весь малый и средний бизнес российский рубится с ... не знаю даже, с кем? Ах да, ему тоже есть что беречь: какими то путями неправедными винная империя Абрау-Дюрсо "попала" в его цепкие ручонки... Так почему бы и этой даме, приятной во всех отношениях, перед своим убегом из Рашки, хоть шерсти клок... немного не прихватить с собой? Работать они, суки позорные, не будут... от слова НИКОГДА! А жить крррасиво - ой как хочется...