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Life: сбежавшая из РФ Татулова поселилась в элитном ЖК близ Лиссабона

Life: сбежавшая из РФ Татулова поселилась в элитном ЖК близ Лиссабона

Бывший уполномоченный по защите малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова* после отъезда из России обосновалась в пригороде Лиссабона.

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Комментарии
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ВУ
Владимир Уфимцев
Так это что, она - соратница некоего Титова? Который за весь малый и средний бизнес российский рубится с ... не знаю даже, с кем? Ах да, ему тоже есть что беречь: какими то путями неправедными винная империя Абрау-Дюрсо &quot;попала&quot; в его цепкие ручонки... Так почему бы и этой даме, приятной во всех отношениях, перед своим убегом из Рашки, хоть шерсти клок... немного не прихватить с собой? Работать они, суки позорные, не будут... от слова НИКОГДА! А жить крррасиво - ой как хочется...
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