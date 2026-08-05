Срок упрощённого оформления участков в СНТ истекает: что изменится после 31 декабря

Из имеющихся 719 СНТ в республике 96% завершили оформление земли в собственность. В этом году заканчивается действие особенностей законодательства, позволяющих крымчанам оформить права на земельные участки в садоводческих товариществах по упрощённой схеме.
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