25 сериалов года: возвращение Таргариенов, новые "Мистер и миссис Смит" и финал "Очень странных дел"

В 2024 году нас ждут возвращения любимых проектов и новые премьеры: продолжение приквела "Игры престолов", перезапуск истории про мистера и миссис Смит, с которой в своё время начался роман Анджелины Джоли и Брэда Питта, политическая сатира с Кейт Уинслет, шоу о Трумэне Капоте с Деми Мур и Наоми Уоттс, сериал по игровой вселенной Fallout, сразу несколько проектов по комиксам от Marvel и DC и спин-офф легендарных "Звёздных войн" и "Ходячих мертвецов".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "У неё имидж милой и улыбчивой, на самом деле она волевая и готова бороться за то, чего хочет". Королевский эксперт о Кейт Миддлтон
- "Мы все этого не заслуживаем, просто мы живём в такое время". Ксения Собчак поддержала Настю Ивлееву на фоне скандалов вокруг "голой" вечеринки
- В России разрешили выпускать аналог препарата "Оземпик"
Свежие комментарии