25 сериалов года: возвращение Таргариенов, новые "Мистер и миссис Смит" и финал "Очень странных дел"

В 2024 году нас ждут возвращения любимых проектов и новые премьеры: продолжение приквела "Игры престолов", перезапуск истории про мистера и миссис Смит, с которой в своё время начался роман Анджелины Джоли и Брэда Питта, политическая сатира с Кейт Уинслет, шоу о Трумэне Капоте с Деми Мур и Наоми Уоттс, сериал по игровой вселенной Fallout, сразу несколько проектов по комиксам от Marvel и DC и спин-офф легендарных "Звёздных войн" и "Ходячих мертвецов".