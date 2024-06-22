В Воронеже полицейские почтили память участников ВОВ в общероссийской социальной акции «Завтра была война!»

В Воронеже начальник ГУ МВД России по Воронежской области генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин с руководящим составом главка приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби Сотрудники полиции, руководство и курсанты ВИ МВД, ветераны органов внутренних дел, представители Воронежской митрополии, члены Общественного совета регионального главка пронесли по ступеням горящие свечи – символ всенародной признательности всем, кто выстоял и победил в борьбе с фашистскими захватчиками у мемориального комплекса «Чижовский плацдарм».