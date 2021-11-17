Politpres

3 028 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Что за бред сивой кобылы????? 20 лет США были в Афганистане, а бежали от туда аж из памперсов все вываливалось.... Ну...Байден попал в не...
  • Aнатолий Райков
    Ну что пшеки,добились своего?Перерабатывайте свои яблоки на газ и про СП-2 забудьте.Обозреватель Арте...
  • Семен Дремин
    Флаг им в руки и барабан на шею.......................Пока Европа отвле...

Имплантолог Eлфимова рассказала о перенесенных Пугачевой процедурах по преображению

Имплантолог Eлфимова рассказала о перенесенных Пугачевой процедурах по преображению

Певица Алла Пугачева регулярно вносит изменения в свою внешность и не жалеет на это денег. Сверкающая улыбка обошлась Примадонне примерно в 2 миллиона рублей, заметила известный хирург-имплантолог, кандидат медицинских наук Наталья​ Eлфимова.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх