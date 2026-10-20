“One-third of voters who supported President Donald Trump in 2024 think his presidency is going worse than expected, according to a new poll — a worrying sign for Republicans as they try to save the party’s congressional majorities ahead of next month’s election,” the Washington Sun reports.
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