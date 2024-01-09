Летопись Караганды: Выставка к юбилею города проходит в музее изо

Караганда готовится отметить 90-летие. День рождения города состоится скоро – 10 февраля. Юбилейной дате посвятили выставку в музее изобразительного искусства, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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