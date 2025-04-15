Посещение могил нужно отложить до Радоницы: священнослужители объяснили, почему это не делают на Пасху Ольга БезродняяВерующие часто задаются дилеммой по поводу посещения кладбища на Пасху, и священнослужители дали разъяснение, что посещение могил родственников нужно отложить до Радоницы.