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Пронедра

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Посещение могил нужно отложить до Радоницы: священнослужители объяснили, почему это не делают на Пасху

Посещение могил нужно отложить до Радоницы: священнослужители объяснили, почему это не делают на Пасху

Посещение могил нужно отложить до Радоницы: священнослужители объяснили, почему это не делают на Пасху Ольга БезродняяВерующие часто задаются дилеммой по поводу посещения кладбища на Пасху, и священнослужители дали разъяснение, что посещение могил родственников нужно отложить до Радоницы.

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