В Госдуме поддержали освобождение участников СВО от уголовного наказания на стадии судебного разбирательства

МОСКВА, 15 сентября, ФедералПресс. В Госдуме порекомендовали принять в первом чтении законопроект, касающийся освобождения от уголовной ответственности на стадии судебного разбирательства для мобилизованных граждан и тех, кто подписал контракт на военную службу.