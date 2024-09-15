В Госдуме поддержали освобождение участников СВО от уголовного наказания на стадии судебного разбирательства

МОСКВА, 15 сентября, ФедералПресс. В Госдуме порекомендовали принять в первом чтении законопроект, касающийся освобождения от уголовной ответственности на стадии судебного разбирательства для мобилизованных граждан и тех, кто подписал контракт на военную службу.
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