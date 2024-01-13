В Киеве призвали украинцев собирать FPV-дроны для ВСУ дома

Минцифры призвало украинцев собирать FPV-дроны для ВСУ дома Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал украинцев собирать FPV-дроны для Вооруженных сил Украины (ВСУ) дома, об этом пишет украинское агентство УНИАН.
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